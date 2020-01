Violences sexuelles dans le sport : comment protéger enfin les enfants

Le courageux témoignage de l'ancienne championne de patinage Sarah Abitbol, décrivant les viols qu'elle a subis à 15 ans, ne traduit pas seulement une réalité effroyable. Celui-ci doit absolument servir à quelque chose. L'examen de conscience des fédérations et des clubs s'impose désormais.Quels dispositifs sont mis en place ?Bien que le ministère des Sports ait fait une campagne incitant les jeunes à appeler le 119 en cas d'agression, il n'existe pour l'heure aucun véritable dispositif. Depuis sept ans, l'association Colosse aux pieds d'Argile multiplie les réunions de préventions, comme actuellement dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (Creps).« On est de plus en plus sollicité par les clubs, mais généralement ceux-ci sont davantage dans la réaction que l'action », souligne son président Sébastien Boueilh, ancien rugbyman victime de viols durant son enfance. En 2019, les sept salariés de l'association, qui espère libérer la parole grâce au sport, ont effectué 300 interventions. En moyenne, à l'issue des réunions, deux jeunes (issus ou non du monde sportif) viennent confier qu'ils ont été agressés !Une sensibilisation a eu lieu mercredi matin auprès de 100 collégiens. Dix ont souhaité rester en entretien individuel. « On a systématiquement des révélations, souvent d'agressions intra-familiales », précise Sébastien Boueilh. Un module concernant la sensibilisation existe bien dans la formation des cadres sportifs. Roxana Maracineanu souhaite le rendre obligatoire, car il est actuellement optionnel.Comment les agresseurs passent-ils au travers des mailles du filet ?Les récentes accusations de sportives visent des entraîneurs, mais il n'y a pas de profil type de l'agresseur. Toutes les disciplines sont touchées, aussi bien dans le haut niveau qu'au stade amateur. « L'agresseur avance masqué et a les mêmes qualités que le meilleur entraîneur, le ...