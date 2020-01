Violences sexuelles dans le patinage : sous pression, Didier Gailhaguet prépare sa défense

L'avenir d'un dinosaure du sport français va se jouer dans un bureau du XIIIe arrondissement de Paris lundi. Tout puissant président de la fédération française des sports de glace (FFSG), Didier Gailhaguet est convoqué lundi 3 février à 16 heures au ministère des Sports pour un entretien avec la locataire des lieux, Roxana Maracineanu. Selon nos informations, l'ancien patineur aujourd'hui âgé de 66 ans prépare activement sa défense. Il a ainsi demandé à ce que son avocat assiste au rendez-vous avec la ministre. Ce qui lui a été refusé.Celui que tout le monde de la glace française pensait inamovible, capable de revenir au pouvoir après une suspension de trois ans pour avoir fait pression sur une juge aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, se mure dans le silence pour l'instant. Sa fédération affirme qu'il réserve sa parole à Maracineanu. Et qu'elle « s'exprimera sur un nombre important d'allégations et d'inexactitudes » contenues dans « plusieurs articles et livres ».Une déclaration qui détonne avec les propos de Gilles Beyer, accusé de viols par l'ancienne championne Sarah Abitbol dans l'Obs. Vendredi, celui qui a été suspendu par son club des Français Volants a reconnu des « relations inappropriées » avec celle qui était une adolescente au début des années 1990 et lui a présenté des excuses. Refusées par sa victime, qui voit dans ce laborieux mea culpa « une première étape ». « J'attends la seconde, ajoute-t-elle. Celle qui mettra en lumière la responsabilité de tous ceux qui ont couvert, dans le club et à la fédération ».« Ses opposants déterrent tout ce qu'ils ont pour le faire couler »« Il va y avoir deux libérations de la parole dans cette histoire. Celle des victimes d'abus sexuels et celle des opposants de Gailhaguet, raconte sous couvert d'anonymat une ex-patineuse. Ils déterrent tout ce qu'ils ont pour le faire couler. Ça fait des années qu'ils ...