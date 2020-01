Violences sexuelles dans le patinage : les Français Volants en pleine tourmente

Mais à quoi joue le club des Français Volants ? L'institution fondée en 1933, vit des heures tourmentées. Pire que la descente au troisième échelon national de son équipe de hockey sur glace, qui était l'une des places fortes du pays dans les années 1980, c'est sa section patinage artistique qui fait parler. Dans la rubrique fait divers.Depuis les déclarations de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, qui accuse de viol Gilles Beyer, pour des faits qui se seraient déroulés entre 1990 et 1992. Une sortie médiatique qui fait l'effet d'une bombe pour le club présidé par... Alain Beyer, qui employait jusqu'à ce vendredi son frère Gilles au poste de manager général.Jeudi, un des agents de sécurité à l'entrée de la patinoire Sonja Henie, à l'AccorHotels Arena, est formel : « Gilles Beyer était encore là, mercredi 29 janvier. C'est le manager général du club et il y a même un bureau. » Un discours qui tranche avec les permanents répondant à nos sollicitations téléphoniques : « Désolé, Gilles Beyer ne travaille plus ici... depuis quelques jours », indique-t-on alors qu'il apparaissait comme manager et conseiller technique sur le site du club encore jeudi 30 janvier.Les langues se délient dans les autres clubsCe vendredi, en début d'après-midi, c'est encore via son site internet que le club est sorti du silence avec un communiqué interne : « Le club des Français Volants confirme la mise à l'écart de toute fonction et activité en son sein du Délégué Général Gilles Beyer, avec effet immédiat et sans limite de temps. »Fort de 500 licenciés en patinage (contre 300 au hockey), les Français Volants ont déjà été éclaboussés en fin d'année avec les révélations sur Morgan Ciprès qui s'entraîne régulièrement à Bercy. Champion d'Europe en 2019 en couple avec Vanessa James, licenciée aux Français Volants, le patineur seine-et-marnais est accusé de harcèlement sexuel.