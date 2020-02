Violences sexuelles dans le patinage : Didier Gailhaguet pouvait-il ne pas savoir ?

La phrase est insidieusement glissée à la fin d'un courrier, daté du 21 février 2000, que Gilles Beyer adresse au Directeur technique national (DTN) de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Pierre Montheillet : « Je me réserve la possibilité de m'exprimer plus complètement, puisque nous en sommes-là, sur le passé des uns et des autres... »Des mots lourds de sens, qui en disent peut-être long sur le pouvoir supposé de celui qui à l'époque avait été accusé par des parents d'avoir tenté d'embrasser leur fille de 17 ans. Ce lundi, à 16 heures, le président de la FFSG, Didier Gailhaguet, qui a passé son dimanche à la patinoire de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) où se déroulait une compétition d'Interclubs, devra s'expliquer dans le bureau de la ministre des Sports sur les affaires de viol qui secouent le patinage tricolore, depuis le poignant témoignage de Sarah Abitbol.L'homme qui dirige d'une main de fer la Fédération depuis 1998 (avec une interruption entre 2004 et 2007) et dont la patineuse accusatrice réclame la démission, pouvait-il ignorer les agissements de Gilles Beyer ? Gailhaguet ne peut être démissionné par la ministre, mais elle peut lui imposer de prendre des mesures et même, à l'extrême, lui retirer l'agrément de la Fédération.Une première enquête diligentée en 2000Difficile à croire si on s'en tient au rapport de l'inspection générale, diligenté en avril 2000 par la ministre des Sports de l'époque Marie-George Buffet, sur les agissements de Beyer. L'enquête fait suite à une lettre manuscrite de Mr et Mme C., les parents d'une jeune patineuse qui en juillet 1999 a participé à un stage organisé par le club de Gilles Beyer, les Français Volants, à La Roche-sur-Yon (Vendée). Ils expliquent qu'une nuit, l'entraîneur, « alcoolisé » s'est assis sur le lit de leur fille - dans ce même dortoir où Sarah Abitbol dit avoir été violée une ...