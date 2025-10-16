 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Violences sexuelles à Saint-Stanislas à Nantes: des enquêtes pénales vont être diligentées
information fournie par AFP 16/10/2025 à 10:53

Graffiti dans une rue près du collège-lycée Saint-Stanislas à Nantes, le 29 août 2025 ( AFP / Loic VENANCE )

Graffiti dans une rue près du collège-lycée Saint-Stanislas à Nantes, le 29 août 2025 ( AFP / Loic VENANCE )

Des enquêtes pénales vont être diligentées "selon les situations" sur des révélations de violences sexuelles au sein du collège-lycée Saint-Stanislas, à Nantes, a annoncé jeudi le parquet, destinataire depuis le mois d'août d'une trentaine de courriers.

Le parquet de Nantes a dit avoir reçu à ce jour 31 courriers concernant Saint-Stanislas. Fin septembre, un mois après la conférence de presse qui évoquait de premiers témoignages - courant des années 1950 à 1990 - le diocèse avait dit avoir récolté 63 signalements concernant cet établissement.

"Quinze courriers émanent de victimes et seize émanent de témoins", portant sur des faits "commis principalement dans les années 1960", a précisé le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy.

"Certaines personnes se sont également rendues dans des commissariats de police pour donner des informations ou déposer plainte", a-t-il expliqué, sans préciser leur nombre.

Neuf personnes sont mises en cause, principalement des membres du clergé, certaines décédées.

"Selon les situations, des enquêtes pénales vont être diligentées", a ajouté le procureur.

Une enquête avait déjà été ouverte début septembre après le suicide en 2024 d'un quadragénaire ayant confié avoir été victime de violences sexuelles lorsqu'il était interne.

Fin septembre, un collectif de victimes a été fondé. "C'est en le constituant qu'on a découvert qu'on était passés dans le même système de prédation", a expliqué à l'AFP Emmanuel Cocaul, 60 ans, élève à Saint-Stanislas entre 1976 et 1984.

Dès 2020, il avait témoigné auprès de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) d'agressions sexuelles commises par un aumonier - décédé depuis - entre ses 11 et 14 ans.

"J'ai toujours su que c'était anormal, mais le système ne reposait pas, à la différence de Bétharram par exemple, sur de la violence physique directe. C'était plus doucereux. On se pensait seul", a-t-il déclaré.

"Peut-être que ce type de prêtre repère les élèves solitaires. J'étais la brebis fragile, facile à attraper", raconte un autre membre du collectif, préférant rester anonyme, ajoutant avoir ressenti une "grande tristesse" mais aussi une "once de soulagement" après avoir appris qu'il n'était pas la seule victime.

Le rapport de la Ciase publié en 2021 estimait à 330.000 le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles au sein de l'Eglise. 108.000 d'entre elles auraient été agressées dans le cadre de l'enseignement scolaire catholique, a estimé depuis le président de la Ciase, Jean-Marc Sauvé.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 16 octobre 14:03

    Tout à fait condamnable.
    Mais y a-t-il eu de telles enquêtes dans le public depuis 1960 ?....
    Peut-être vaut-il mieux.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hermès 3 (Crédit: Modern Affliction / Unsplash)
    Hermès ouvre son premier magasin à Nashville aux États-Unis
    information fournie par Zonebourse 17.10.2025 07:59 

    Hermès renforce sa présence aux États-Unis avec l'ouverture de son premier magasin à Nashville, le quarante-troisième du pays. Cette nouvelle adresse est située dans le quartier de Wedgewood-Houston. Réparti sur deux niveaux d'une ancienne fabrique de bonneterie, ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec les inquiétudes sur les banques régionales US
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:50 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 17.10.2025 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Jean-Charles Naouri, ex-président-directeur général du distributeur français Casino
    Quatre ans de prison, dont un an ferme, requis contre l'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:44 

    Le parquet du tribunal de Paris a requis jeudi une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable à domicile sous surveillance électronique, à l'encontre de l'ex-PDG du distributeur français Casino, Jean-Charles Naouri, dans le cadre de son procès ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank