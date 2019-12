Violences policières : RSF charge le gouvernement, jugé « hypocrite »

La parole de Reporters sans frontières (RSF) à l'égard du gouvernement français est souvent mesurée, et pourtant, le communiqué publié mardi 17 décembre ne fait guère dans la demi-mesure pour dénoncer les violences policières. « Les dernières journées de mobilisation contre la réforme des retraites ont été marquées par un niveau inégalé de violence contre les journalistes », assure l'ONG française dédiée à la liberté de la presse, qui rappelle que les agressions venant des forces de l'ordre avaient commencé à se multiplier au début du mouvement des Gilets jaunes, fin 2018, en parallèle des violences massives contre les manifestants qui avaient choqué en France, en Europe et jusqu'à l'ONU.« On ne compte plus les témoignages de séquelles physiques ? hématomes causés par des coups de matraque, brûlures causées par l'explosion de grenades de désencerclement ? ou les récits d'entraves à l'exercice du journalisme après des destructions de matériel ou des placements en garde à vue », dénonce Reporters sans frontières, qui « ne saurait tolérer plus longtemps ce manque de volonté et cette hypocrisie ».Lors d'une réunion avec des représentants des journalistes et des patrons de presse en juillet 2019, durant laquelle des journalistes de toutes sensibilités l'avaient interpellé sur les violences policières, le Premier ministre Édouard Philippe avait feint d'ignorer le problème. Quelques mois plus tôt, Emmanuel...