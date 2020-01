Violences policières : Marine Le Pen réclame le départ du préfet de police de Paris

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, a mis en cause dimanche le rôle du préfet de police de Paris, Didier Lallement, dans « l'aggravation des tensions » des dernières semaines, notamment en matière de violences policières.« Je mets en cause le préfet de police de Paris, les choix qui ont été faits par lui en matière de maintien de l'ordre sont des choix qui évidemment ont poussé à l'aggravation des tensions et des violences », a-t-elle déclaré sur le plateau de l'émission de France 3 « Dimanche en politique ». Un certain nombre de responsables politiques, à gauche comme à droite, critiquent la politique du corps à corps et très offensive du nouveau préfet de police. LIRE AUSSI > Didier Lallement, préfet de police de Paris, une main de fer dans un gant d'acierMarine Le Pen a ainsi qualifié de « technique insensée » la « souricière » mise en place Place d'Italie lors d'une manifestation de Gilets jaunes en décembre. Elle s'est aussi étonnée du retour des « voltigeurs », que l'on n'avait pas vu « depuis 34 ans », et à qui on aurait donné « des matraques ». Elle fait ici référence aux escadrons motorisés de police (les BRAV-m pour Brigade de répression de l'action violente motorisée), déployées en masse par Didier Lallement à partir de mars 2019. La présidente du @RNational_off @MLP_officiel demande la démission du préfet de police de Paris Didier Lallement. #ViolencesPolicieres #GiletsJaunes #reformedesretraites cc @letellier_ftv @France3tv pic.twitter.com/UXPeErrbuk-- DimancheEnPolitique (@DimPolitique) January 19, 2020 Mi-novembre, Didier Lallement avait également été décrié pour sa réponse à une militante Gilet jaune place d'Italie. « Nous ne sommes pas dans le même camp madame », lui avait-il lancé, au lendemain de la journée d'anniversaire des Gilets jaunes, marquée par de nombreux affrontements. Des vidéos virales ces dernières ...