Violences policières : Macron veut «des propositions pour améliorer la déontologie»

Emmanuel Macron a demandé mardi au gouvernement « des propositions claires pour améliorer la déontologie » des forces de l'ordre, confrontées à de nouvelles accusations de violence.« Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés », a déclaré à Pau le chef de l'Etat, tout en déplorant également « la violence et le nihilisme politique » qu'expriment selon lui certains manifestants.Sans « généraliser » ces comportements, le chef de l'Etat ne veut pas que « cela atteigne la crédibilité et la dignité » des « professionnels des forces de sécurité intérieure » et « pour cela il ne faut avoir aucune complaisance ».« Des propositions claires » « Je souhaite que le ministère de l'Intérieur puisse me faire, dans les meilleurs délais, des propositions claires pour améliorer la déontologie, les éléments de contrôle », a-t-il expliqué, mais « en aucun cas, je ne veux que ce sujet vienne cacher la violence profonde qui existe dans notre société et dont les forces de sécurité intérieure sont les premières victimes ». Macron : « J'attends de nos policiers la plus grande déontologie » Deux jours après avoir déjà rappelé les forces de l'ordre à leur professionnalisme et à leur déontologie, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a consacré lundi une bonne partie de ses vœux à la Police nationale au devoir « d'exemplarité » et à « l'éthique ».Le chef de file de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est déclaré « satisfait » des propos de l'exécutif, qui avait selon lui « trop tardé et laissé trop de choses aller ». Le député de Marseille a souligné que « la violence légitime doit faire preuve de retenue, de maîtrise, de discipline. » Monsieur le Président, les policiers attendent de vous et de votre gouvernement plus de moyens et de considération ! La haine anti flics et la violence dont sont victimes ceux qui nous protègent ...