Violences policières : bien qu'interdits, les rassemblements ne donneront pas lieu à des "sanctions"

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent participer aux rassemblements prévus ce mardi en France pour saluer la mémoire de George Floyd et "combattre le racisme dans la police". Bien qu'interdits par la loi en raison de la crise sanitaire, ces rassemblements sont tolérés et ne donneront pas lieu à des "sanctions", a indiqué mardi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur BFMTV/RMC .

Les manifestations "ne sont pas (autorisées) dans les faits (...) mais l'émotion mondiale, qui est saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent", a déclaré le ministre qui a néanmoins invité chacun à respecter les gestes barrière. " J'invite chacun à faire attention à pratiquer les gestes barrière mais nous ne chercherons pas à réaffirmer l'interdiction, qui est de droit qui est de fait, et il n'y aura pas de sanctions et de PV pour la participation à cette manifestation", a-t-il assuré.

Des rassemblements prévus dans plusieurs villes françaises

De nombreux rassemblements et hommages pour saluer la mémoire de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc, sont organisés mardi dans plusieurs villes françaises (Paris, Lille, Bordeaux, Grenoble, Dijon, Amiens, Bourges, Poitiers, Angers). Ils avaient réuni quelque 23.000 personnes en France samedi, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. A Paris, l'association SOS Racisme a appelé à un "rassemblement solennel" sur la place de la République à 18h00, qui sera aussi "un rappel de notre de?termination à combattre, ici, le racisme dans la police et dans tout autre secteur". Plusieurs syndicats (CGT, FSU, Unsa), partis politiques (EELV, PS, LFI, PCF), organisations étudiantes et lycéennes (Fage, Unef, UNL), associations et ONG (Ligue des droits de l'homme, MRAP, Cran) se sont associés à cet appel.

Le décès de George Floyd a soulevé une indignation mondiale sans précédent et mis dans la rue des dizaines de milliers de personnes qui, de Londres à Sydney en passant par Rome et Madrid, ont bravé les interdits liés à la crise sanitaire pour protester contre le racisme et les brutalités policières. En France, Christophe Castaner a annoncé des mesures pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre , au sein desquelles une politique de "tolérance zéro" du racisme est prônée.