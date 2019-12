Violences faites aux femmes : une nuit avec les «colleuses» en opération commando

« On est une équipe de petites ! », rigole Mélanie dans la nuit, alors qu'elle met en place l'une des dernières lettres de son collage militant. « On ne naît pas femme mais, on en meurt » s'inscrit en lettres noires sur fond blanc, légèrement de travers. Mais la rectitude de la phrase ou la taille de ces « colleuses » noctambules importent peu. C'est le message qui compte. Cette équipe, c'est donc Mélanie, bientôt 42 ans, et Anita, 31 ans, chaudement vêtues au regard de la température extérieure proche de zéro. En ce dimanche soir de début de vacances de Noël, elles ont décidé d'aller coller des messages féministes sur les murs de la plus grosse ville du Val-d'Oise, Argenteuil.Les « colleuses » sont un mouvement citoyen né en septembre dernier sous l'impulsion de l'ex-Femen Marguerite Stern qui veut rendre visibles les victimes de féminicides et interpeller la société sur les violences faites aux femmes.« J'ai été formée en août par ce groupe. Mais dès le début j'ai précisé que je voulais intervenir sur le Val-d'Oise », raconte au Parisien, Mélanie, professeur de français à la ville. « Argenteuil c'est la 3e ville d'Île-de-France en population. Et on a un vrai problème d'occupation de l'espace public par les femmes. On vit dans un département où la femme a peu sa place », se désespère Mélanie, qui a préparé tous les collages et vit dans le centre d'Argenteuil.« « On se fait siffler, agresser, traiter de putes depuis qu'on a l'âge de 12 ans »« On se fait siffler, agresser, traiter de putes depuis qu'on a l'âge de 12 ans, ce n'est pas acceptable. Les cafés ne sont pas accessibles aux femmes pour beaucoup d'entre eux, ici on est encore plus victimes de la violence systémique de la société et du patriarcat », conclut cette femme brune au regard déterminé qui s'arme d'un pinceau à colle.Une initiative plus que symbolique dans un département où les ...