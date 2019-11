Violences faites aux femmes : un happening inspiré du Chili au Trocadéro

« À nos sœurs assassinées, de leur sang vous êtes tachés. À nos sœurs assassinées on ne vous oubliera jamais ». Ces paroles ont été scandées, ce vendredi soir par un groupe de femmes, place du Trocadéro à Paris dans une mise en scène particulière : en ligne, les yeux bandés, elles battaient des pieds, en secouant la tête, pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles.« Le coupable c'est toi », ont-elles enchaîné en pointant du doigt. « Le grenelle on n'y a jamais cru. Macron, Philippe on n'en peut plus, le milliard on ne l'a pas vu », poursuit le chant, évoquant le grenelle contre les violences conjugales et le milliard d'euros réclamé par plusieurs mouvements féministes pour lutter contre ce fléau. Ce soir action des colleuses en réponse à l'appel de #lastesis Le coupable ce n'est pas moi ni mes fringues ni l'endroit. #solidaritéaveclesfemmesdumondeentier pic.twitter.com/e2QoAx0q1w-- Collages Féminicides Paris (@CollagesParis) November 29, 2019 Inspiré d'un happening féministe au ChiliCette chorégraphie et ce chant font référence à des happenings, observés récemment au Chili. La mise en scène est la même, les femmes ont les yeux bandés par un foulard noir, et les paroles sont similaires. « Le patriarcat est un juge qui nous reproche d'être nées. Notre punition, ce sont les féminicides. C'est le viol. Et le coupable ce n'était pas moi, ni où j'étais, ni comment j'étais habillée... », peut-on entendre dans la bouche des chiliennes. "Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía, el violador eres tú, son los pacos, los jueces, el Estado, el Presidente".Gracias compañeras por visibilizar la violencia. Me erizaron la piel, son unas secas.#NiUnaMenos #SinConsentimientoEsViolación #LeyGabriela pic.twitter.com/jLttQ3U1XT-- Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) November 26, 2019 Dans le pays, qui vit une importante révolte populaire violemment réprimée, ce chant a ...