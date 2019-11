Violences faites aux femmes : les lacunes françaises pointées par le Conseil de l'Europe

Les critiques sont nombreuses. Pas assez d'hébergements dédiés aux femmes victimes de violences, une définition du viol problématique, une réponse pénale «insuffisante», des enfants témoins trop peu soutenus... Dans un rapport rendu public ce mardi, un organe du Conseil de l'Europe pointe des lacunes françaises. Ce rapport de l'organisation intergouvernementale rassemblant près de 50 pays de l'Europe (allant de l'Islande à la Turquie et de la Russie au Portugal), est le premier à se pencher sur la mise en oeuvre par la France de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la violence envers les femmes (dite «Convention d'Istanbul»). Il souligne les efforts des autorités françaises dans ce domaine ces dernières années mais met le doigt sur plusieurs problèmes. LIRE AUSSI > Comment travaille le collectif qui compte les féminicidesMais les politiques «peinent à reconnaître la spécificité des violences faites aux femmes et tendent à les assimiler à d'autres problématiques sociales», déplore le Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Grevio). Le problème de la requalification du viol en agression sexuelleLes experts soulignent ainsi «l'insuffisance des dispositifs d'hébergement spécialisés destinés aux femmes victimes de violences» et appellent de leurs vœux la mise en place, en nombre suffisant, «de centres d'aide d'urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils».Ils déplorent également que «la définition des agressions sexuelles et du viol ne repose pas sur l'absence d'un consentement libre mais exige le recours à la violence, contrainte, menace ou surprise». Ils pointent aussi «les insuffisances de la réponse pénale aux violences» et notamment «la pratique judiciaire de correctionnalisation, permettant de ...