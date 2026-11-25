"Stop à toutes les violences" peut-on lire sur une banderolle lors d'une manifestation contre les violences faites aux femmes à Nice, le 25 novembre 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de France mercredi, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, avant une grande journée de mobilisation prévue samedi.

À Strasbourg, quelque 300 personnes ont déposé des bougies en mémoire des victimes de féminicides depuis un an, autour du slogan "Si on ne les compte pas elles ne comptent plus".

Les prénoms et âges de toutes les victimes recensées par les associations féministes ont également été lus avant une minute de silence.

À Lille, Zoé, 23 ans et Solène, 20 ans, deux étudiantes, étaient présentes à la manifestation qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes.

"Les violences sexistes, sexuelles, je pense que toutes les meufs en ont vécu depuis qu'elles ont 13 ans, à la limite plus quand t'es mineure que quand t'es majeure", souligne Zoé.

De son côté, Solène égrène les violences subies depuis qu'elle est ado : mots "hyper sexualisant" dans la rue, "insultes", "mains au cul", puis le climat "hyper sexiste" des jobs d'été, les "attouchements dans les boîtes de nuit".

À 18 ans, Capucine raconte qu'une de ses amies a été victime de viol. "Mais elle s'est dit qu'elle aurait dû être plus claire dans son +non+, alors qu'en fait elle dormait. Elle n'a pas voulu aller voir la police, elle s'est renfermée, et lui il dort sur ses deux oreilles...", regrette l'étudiante en sciences.

111 femmes tuées en 2025

Quelque 90 démonstrations ont eu lieu ce mercredi, notamment à Bordeaux, Marseille et Nantes.

Manifestation contre les violences faites aux femmes à Paris, le 25 novembre 2026 ( AFP / Sebastien DUPUY )

Place de la Bastille à Paris, un "femmage" (néologisme désignant un hommage rendu à une femme) était organisé à 19H00 par NousToutes, avec le déploiement d'une banderole géante "portant les prénoms et âges des femmes, filles, victimes de féminicide depuis mai 2017".

Une banderole avait déjà été déployée par l'association féministe sous l'Arc de Triomphe, un peu avant 08H30.

"Tous les jours la flamme du Soldat inconnu est rallumée en l'honneur des soldats morts à la guerre, des guerres passées, alors qu'aujourd'hui, des hommes assassinent des femmes. Il faut savoir que c'est une guerre qui ne donne pas son nom, qui s'appelle le patriarcat", a déclaré à l'AFP Célia de NousToutes.

"Nous sommes là pour dénoncer cette indifférence générale, la complicité de l'État et sa responsabilité, ainsi que les institutions", a-t-elle ajouté.

En 2025, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, un chiffre en hausse de 4% sur un an, selon les dernières données du ministère de l'Intérieur.

Plus largement, quelque 285.000 victimes de violences conjugales, en très grande majorité des femmes, ont été enregistrées par les forces de sécurité en 2025.

Depuis samedi dernier, des manifestations sont organisées partout en France pour dénoncer les violences faites aux femmes et réclamer le vote de la loi intégrale visant à les éradiquer.

Adoptée le 13 octobre à l'Assemblée nationale, la loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, entend agir sur toute la chaîne de violences faites aux femmes et aux enfants, de la prévention à la réparation. Elle doit être examinée en janvier au Sénat.

D'autres manifestations auront lieu samedi 28 novembre, à Lille, Lyon et Paris.