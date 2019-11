Violences faites aux femmes : comment en finir avec les féminicides ?

C'est une certitude insupportable. Actuellement, dans des gendarmeries ou commissariats, ainsi que dans des signalements transmis aux parquets, sont rangées des plaintes portées par des femmes victimes de violences conjugales où les noms de futurs féminicides apparaissent déjà. « Dans 65 % des cas d'homicide et de violences conjugales, la justice ou la police avaient été saisies ». C'est la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui pointait elle-même les failles du système lors de la présentation, dimanche dernier, du rapport de l'Inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux.Les appels au secours déposés discrètement dans un bureau par ces femmes en souffrance, seront relayés ce samedi, haut et fort, lors d'une marche à Paris, lancée à 14 heures place de l'Opéra, pour en finir avec les féminicides et toutes les violences faites aux femmes. Une action qui se déroulera simultanément dans plusieurs autres villes en province, exigeant une réponse à cette question : « quand le funeste décompte s'arrêtera-t-il ? »En 2018, 121 féminicides avaient été recensés par le ministère de l'Intérieur. Ce vendredi, le collectif « Féminicides par (ex) compagnons » en dénombrait 137 ! Derrière ce chiffre, il y a Céline, Sarah, Maguy, Clothilde... LIRE AUSSI > Julie, Daisy et Chloé, trois destins brisés par le féminicideUn an après la première manifestation du collectif « Nous Toutes », qui avait réuni 12 000 personnes selon la Préfecture de Police (50 000 selon les organisatrices), les rues seront donc à nouveau teintées de violet ce samedi, la couleur de ralliement. « Plus de 50 organisations associatives, syndicales ou politiques appellent également à marcher ce jour-là », précise le collectif, dont l'une des fondatrices est la militante féministe, Caroline de Haas.Dans une tribune, 150 personnalités, allant de l'actrice et productrice Julie Gayet à la chanteuse Jeanne ...