Violences faites aux femmes : «Ça fait chaud au cœur de voir une telle mobilisation»

« Nadine, 47 ans, 7e », « Maïté, 37 ans, 55e », « Delphine, 33 ans, 115e »... Portées en tête de cortège dans un silence pesant par les membres de l'Union nationale des familles de féminicide (UNFF), les pancartes rappellent le décompte macabre, aujourd'hui arrêté à 138, du nombre de femmes tuées depuis le début de l'année par leur conjoint en France.Derrière, la « déferlante violette » espérée par le collectif féministe #NousToutes est bien là. 49 000 personnes, selon le cabinet indépendant Occurrence, ont battu ce samedi le pavé parisien de la place de l'Opéra à celle de la Nation. Les organisateurs revendiquent de son côté quelque 150 000 personnes mobilisées, contre 50 000 l'an dernier, dans la trentaine de marches organisées dans toute la France. LIRE AUSSI > Morgane, victime : « Je minimisais parce que c'est humiliant de se faire battre»A Paris, la foule, compacte, s'étire sur plusieurs centaines de mètres, habillée de violet, la couleur étendard qui rassemble celles et ceux qui disent « stop » aux violences sexistes et sexuelles. A la couleur s'ajoute la clameur, impressionnante et régulière, une ola sonore criée de bout en bout du cortège parcourant le défilé comme une vague.«Il se passe quelque chose d'important» Florilège de slogans et de pancartes à la manifestation, contre les violences faites aux femmes. LP/Delphine Goldsztejn Beaucoup de femmes mais aussi d'hommes, venus parfois en famille accompagnée de leurs enfants, et un nombre impressionnant de jeunes. « Cela fait chaud au cœur de voir cette mobilisation », confie Sylvie, 69 ans, « féministe depuis toujours ». « Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'important et qu'il va falloir que le gouvernement comprenne enfin qu'il faut enfin agir », poursuit-elle.A l'image d'Elise, 23 ans, la plupart des manifestants n'affichent aucune affiliation à un parti, un collectif ou un syndicat. Pancarte ...