Violences faites aux femmes: Autain (LFI) réclame un milliard d'euros d'investissements

Clémentine Autain, députée et tête de liste LFI pour les régionales en Ile-de-France, le 11 mai 2021 à Paris ( AFP / MARTIN BUREAU )

Clémentine Autain, députée et tête de liste LFI pour les régionales en Ile-de-France, a réclamé jeudi au gouvernement des moyens financiers à hauteur de un milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes et en particulier les féminicides.

"Ce que nous demandons, c'est un milliard (d'euros) pour lutter contre les violences faites aux femmes car ce dont nous avons besoin, c'est d'un investissement sur toute la chaîne", a-t-elle dit sur franceinfo, appelant à "former les professionnels de police et de justice" ainsi que les personnels de santé, à faciliter l'accès au logement et à l'hébergement des femmes victimes et à mener des campagnes de sensibilisation.

"Le problème n'est pas le sens dans lequel vont les mesures du gouvernement", a-t-elle estimé, saluant le déploiement des bracelets électroniques et des téléphones grave danger, "le problème est que nous réclamons à cor et à cri des moyens financiers pour avoir une politique cohérente et efficace".

"On peut empiler les lois, les mesures intéressantes aussi, mais s'il n'y a pas ces moyens financiers et humains qui sont mis en place, alors nous n'arriverons pas à combattre véritablement et à prendre à la racine cet enjeu majeur des féminicides et des violences faites aux femmes", a-t-elle fait valoir.

Mme Autain s'exprimait alors que s'est ouvert jeudi à Bastia le procès de l'ex-compagnon de Julie Douib, assassinée à l'Ile-Rousse (Haute-Corse) en mars 2019.

Mise à disposition de 3.000 téléphones grave danger d'ici à début 2022, création d'une "instance nationale pour associer régulièrement les associations" dédiées, "renforcement du contrôle et de la détention" d'armes: le gouvernement a annoncé mercredi des mesures à la suite des conclusions d'une mission d'inspection diligentée après le féminicide de Mérignac (Gironde) début mai, relevant une série de défaillances dans le suivi du conjoint violent multirécidiviste et la protection de la victime.

En 2020, le ministère de l'Intérieur avait décompté 90 féminicides par compagnon ou ex, contre 146 l'année précédente.

