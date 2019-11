Violences faites aux femmes : 49 000 personnes défilent à Paris

Près de 50 000 personnes défilent encore ce samedi à Paris pour dire « stop » aux violences sexistes et sexuelles et aux féminicides, à deux jours de la fin du Grenelle contre ce fléau. La manifestation, à l'appel du collectif féministe #NousToutes, s'est élancée de la place de l'Opéra en direction de celle de la Nation, en passant par République. Le comptage a été effectué par le cabinet de comptage indépendant Occurrence. Le mouvement #NousToutes se félicite d'ailleurs d'avoir organisé « la plus grande marche de l'histoire de France contre les violences ». Le mouvement revendique d'ailleurs la présence de 100.000 participants à la manifestation. Derrière la banderole de tête tenue par l'Union nationale des familles victimes de féminicide (UNFF), plusieurs personnes portaient des pancartes affichant la photo de leur proche assassinée. Des personnalités comme Julie Gayet étaient aussi présentes. @IamJulieGayet présente à la marche #Noustoutes pic.twitter.com/TzWgU2Y0pv-- #NousToutes (@NousToutesOrg) November 23, 2019 Depuis le début de l'année 2019, au moins 116 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon un décompte et une étude au cas par cas menés par l'AFP. Sur toute l'année 2018, le chiffre avait atteint 121 femmes victimes, selon le ministère de l'Intérieur. LIRE AUSSI > Morgane, victime de violences conjugales : « Je minimisais parce que c'est humiliant »Une trentaine de marches en provinceEn province, une trentaine de marches étaient également annoncées samedi, notamment à Lille, Bordeaux, Rennes, Strasbourg... Mais aussi à Saint-Etienne où 220 personnes ont bravé la pluie dans la matinée, ou encore Toulouse où elles étaient plusieurs centaines à manifester en début d'après-midi.L'an passé, fin novembre, près de 50 000 personnes s'étaient rassemblées dans toute la France dont 30 000 à Paris selon les organisatrices, la police ayant compté de ...