Violences entre ados: le malaise de familles meurtries face à la justice

A Boussy-Saint-Antoine, le 24 février 2021, après la mort d'un adolescent de 14 ans dans un affrontement entre groupes de jeunes rivaux ( AFP / Thomas COEX )

Dramane, Jordan*, Mattéo. Victimes de la violence d'autres adolescents. Un an après, leurs familles meurtries ont confié à l'AFP leur sentiment amer d'une justice accommodante avec les suspects. Une justice qui assure agir, mais rappelle son devoir de ne pas compromettre la réinsertion.

Dramane, 15 ans, a été lynché à coups de marteau devant son lycée de l'Essonne en mai 2021. Sa mère a aujourd'hui "l'impression que les suspects sont mieux protégés que les victimes".

Elle qui avait "si confiance" au début de l'enquête, a eu "un gros choc" quand elle a appris la remise en liberté, en décembre, des deux jeunes mis en examen pour tentative de meurtre de son fils, jusqu'alors en détention provisoire.

Les deux, 17 et 16 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire, avec une mesure d'éloignement de la région parisienne et l'interdiction de se rendre en Essonne.

Pour l'un, ce contrôle judiciaire est lié à l'absence d'antécédent judiciaire. Pour l'autre à "un projet d'insertion professionnelle à même de limiter la réitération", rapporte le parquet d'Evry, qui a fait de la lutte contre les rixes une priorité dans un département qui concentrait un quart de celles recensées en France en 2020.

La mère de Dramane vit ces mesures comme une véritable injustice. "Pendant qu'ils vaquent à leurs occupations, mon fils est en rééducation à l'hôpital", accuse-t-elle en pleurs.

Au moment des faits, Dramane était lycéen dans un établissement situé entre deux communes dites rivales, au sud de Paris: Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. "Mon fils n'a pas participé à une rixe. Il était à l'école, au mauvais moment", affirme sa mère.

Deux opérations, rééducation, orthophonie... Dramane lutte aujourd'hui pour se concentrer en classe, dans un nouveau lycée où il ne se rend jamais seul, raconte sa mère.

"On veut déménager, mais je ne sais même plus où je dois aller. Où il faut aller pour ne pas se faire agresser ?"

- Chaussures trophées -

Photo non datée de Matteo Hinault de Valadares remise par sa famille ( FAMILY HANDOUT / CINDY HINAULT )

Deux "bandes" peuvent s'affronter sur fond de rivalités territoriales. Un groupe peut aussi cibler un jeune pour son appartenance à une commune, sa présence dans un bus...

Les passages à l'acte résultent davantage d'"une opportunité" que d'une "vraie structure", constate pour l'AFP Florence Luneau, cheffe de la Sûreté départementale de l'Essonne. "Il y a des histoires de trophée. Parfois ils partent avec les chaussures de la victime."

Les chaussures de Jordan (prénom modifié) ont été volées deux fois, lors de violentes agressions. Aujourd'hui, sa mère confie "ne plus savoir quoi faire" d'autre que d'"enfermer" son fils "pour le protéger".

La première agression a eu lieu en 2020 en Essonne. Jordan, 15 ans, reste inconscient plusieurs heures. La deuxième en mars dernier. "C'est toujours la même situation, personne n'est à l'écoute" pour agir, dénonce-t-elle. "Qu'attendent-ils, que mon fils meure ?"

"Ce qui est effrayant, c'est l'impression que ces jeunes ne craignent pas la justice", commente Avi Bitton, avocat des familles de Jordan et de Dramane.

Quand l'AFP a échangé une première fois avec la maman de Jordan, celle-ci avait retiré son fils du lycée pendant un mois. Pour le protéger et par fatalisme: impossible pour lui d'y retourner "sans chaussure, sans sac" - "Ils lui ont tout volé" - et elle n'avait "pas les moyens de racheter".

Deux mois plus tard, Jordan y retourne mais plus jamais en transport.

Le procès de ses premiers agresseurs a aussi eu lieu. Il n'y a pas assisté "par peur", dit sa mère.

Elle y était. "La juge et le procureur ont bien parlé", estime celle qui reste frustrée: "J'aurais voulu dire ce que je ressens. On m'a pas donné la parole, je n'ai pas eu ce privilège".

- "Ramener un jeune sur la voie" -

Patrouille de police à Quincy-sous-Senart, au sud de Paris, le 24 février 2021 après la mort d'un adolescent de 14 ans dans des affrontements entre jeunes gens ( AFP / THOMAS COEX )

Dans le Val-de-Marne, le phénomène de la "jambisation" a progressé l'année passée: des attaques au couteau visant les membres inférieurs de la victime en filmant la scène pour "humilier l'autre équipe sur les réseaux sociaux", explique un enquêteur.

En 2021, un autre "défi" consistait à introduire des couteaux dans des établissements scolaires. "On a vu des collégiens avec des couteaux de bouchers. Ils disent les avoir pour se défendre, au cas où", raconte un autre enquêteur.

Face à cette violence, les familles de victimes interrogées par l'AFP demandent plus de sévérité.

La "difficulté" pour la justice est de trouver une réponse pénale pour "des faits extrêmement graves" tout en veillant "à ne pas obérer les possibilités de réinsertion" de jeunes "jusqu'alors insérés", explique à l'AFP le parquet de Créteil.

Car ces agressions sont souvent perpétrées par des "élèves qui ne posent pas de réels problèmes dans le milieu scolaire", y observe-t-on. "On n'a pas des profils de délinquants déjà très lourds, et pour autant, on a un passage à l'acte immédiatement très haut dans la violence".

"Cela ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas de la victime ou qu'on est dans l'angélisme", assure le parquet, "mais notre sujet est de ramener un jeune, qui a gravement enfreint la loi, sur la voie de la réinsertion".

- "Aberrations" -

A Epinay-sous-Sénart, le 24 février 2021, après la mort d'un adolescent de 14 ans dans un affrontement en jeunes rivaux, à Boussy-Saint-Antoine ( AFP / Thomas COEX )

Ce contexte de violences favorise, par ailleurs, une banalisation du recours aux armes blanches dans d'autres violences non liées à des bandes.

Mattéo, 17 ans, a été mortellement poignardé le 18 mai 2021 à Champigny-sur-Marne par un adolescent de sa résidence, 16 ans, mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire.

Ce drame a bouleversé les copains de Mattéo. L'un d'eux a été hospitalisé une semaine pour "choc post-traumatique".

"On devrait nous aider, nous accompagner", dénonce Cindy Hinault, dont Mattéo était le fils unique. Elle raconte s'être "battue" pendant "huit mois pour obtenir une thérapie gratuite": "Il faut appeler, harceler, limite menacer qu'on va se suicider".

Des associations d'aide aux victimes existent, mais les familles interrogées par l'AFP les trouvent inutiles.

Et si pendant l'enquête, "les policiers, le juge d'instruction ont été géniaux", "la justice nous achève" ensuite par "ses aberrations", estime Cindy: une irrégularité de procédure a récemment annulé certaines auditions de l'enquête sur le meurtre de son fils.

"Heureusement qu'il y aura le procès", projette Cindy, qui souffre d'insomnies, d'urticaire et d'une "tension extrême" quotidienne. "Je vais me battre jusqu'au procès mais après, je vais pas m'acharner à vivre".