Violences en Cisjordanie: localité attaquée par des Israéliens, un Palestinien tué

Des proches d'un adolescent israélien de 17 ans, tué mardi lors d'une attaque palestinienne, pleurent à son enterrement le 21 juin 2023 ( AFP / Menahem KAHANA )

Un Palestinien a été tué mercredi dans un village attaqué par des dizaines d'Israéliens dans le nord de la Cisjordanie occupée, dernière victime en date d'une nouvelle flambée de violences israélo-palestiniennes.

Quelque 200 Israéliens ont pénétré dans l'après-midi dans la localité de Turmusayya, mis le feu à des terrains agricoles et à des dizaines de voitures, endommageant également des habitations, a rapporté à l'AFP un habitant, Awad Abou Samra.

"Les colons ont tiré sur nous et lorsque la police et l'armée sont arrivées, elles ont tiré des balles en caoutchouc et des grenades de gaz lacrymogène", a-t-il déclaré, tandis que des journalistes de l'AFP sur place ont vu des maisons incendiées et des blessés évacués par ambulance.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté ces déclarations dans l'immédiat.

Le ministère de la Santé palestinien a fait état d'un mort, touché par une balle à la poitrine. Le ministère avait auparavant indiqué que trois personnes avaient été hospitalisées pour des blessures par balles en raison de "l'agression des colons et de l'armée d'occupation à Turmusayya".

Ces violences interviennent peu de temps après les funérailles à Shilo, colonie israélienne jouxtant Turmusayya, d'un Israélien de 17 ans, tué mardi lors d'une attaque fatale à quatre Israéliens près d'une autre colonie juive, Eli.

Les deux assaillants palestiniens ont été abattus, l'un sur les lieux de l'attaque, l'autre après avoir pris la fuite.

A la suite de l'attaque, le gouvernement israélien a décidé mercredi d'accélérer un projet de construction de nouveaux logements à Eli.

"Notre réponse au terrorisme est de le frapper avec force et de construire notre pays", indique un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, faisant fi des appels répétés de l'ONU à cesser l'expansion de la colonisation juive en Cisjordanie.

Les violences à Turmusayya font suite à d'autres perpétrées mardi soir par une centaine de colons un peu plus au nord, à Huwara près de Naplouse, mais aussi à al-Lubban al-Sharqiya, près d'Eli, et à Beit Furik (nord).

Des habitants palestiniens ont été attaqués et des terrains agricoles incendiés à Huwara, selon le maire et un habitant joints par l'AFP au téléphone, semblant ainsi répéter le scénario d'une expédition punitive menée en février après une attaque palestinienne, qui avait coûté la vie à deux Israéliens dans la même zone.

- Près de 200 morts -

Le nord de la Cisjordanie est le théâtre de violences récurrentes. Les incursions militaires israéliennes y dégénèrent souvent en affrontements meurtriers avec les habitants palestiniens.

L'attaque près de la colonie d'Eli a eu lieu après de violents affrontements lundi au cours d'un raid meurtrier de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine (nord) où les soldats se sont heurtés à une forte résistance.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé mercredi matin qu'une adolescente de 15 ans, blessée lundi, avait succombé à ses blessures, portant à sept, dont un combattant du Jihad islamique, le nombre de Palestiniens tués lors de ce raid.

La dépouille de la jeune fille a été portée par des camarades de classe en pleurs en fin de matinée à Jénine, avant son inhumation.

Condamnant "l'attaque terroriste contre des Israéliens près d'Eli", les Etats-Unis ont dit être "inquiets de la poursuite des violences en Israël et en Cisjordanie ces dernières semaines".

Depuis le début de l'année, au moins 171 Palestiniens, 25 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et, côté israélien, en majorité des civils dont des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

Hors Jérusalem-Est occupée et annexée, près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Environ 490.000 Israéliens y habitent aussi dans des colonies considérées par l'ONU comme illégales au regard du droit international.