Violences en banlieue de Lyon: neuf interpellations depuis jeudi soir

Neuf personnes ont été interpellées au total depuis jeudi soir après des violences jeudi et vendredi à Rillieux-La-Pape et Saint-Fons, dans la banlieue de Lyon, a-t-on appris samedi auprès de la préfecture du Rhône.

Ces violences sont une "série d'incidents liés peut-être à la date d'Halloween", fêtée jeudi soir, a commenté samedi la préfète déléguée du Rhône à la sécurité, Juliette Bossart-Trignat.

A Rillieux-la-Pape, commune de la métropole située au nord de Lyon, des violences urbaines se sont déroulées deux soirs de suite.

Jeudi soir, des jeunes gens encagoulés ont incendié plusieurs voitures et des poubelles et trois mineurs ont été interpellés.

Vendredi, ce sont deux bus des Transports en commun lyonnais (TCL) qui ont été incendiés vers 21H00 par une vingtaine de "jeunes cagoulés et masqués", selon Mme Bossart-Trignat.

Le groupe de jeunes a "stoppé les deux bus articulés, a fait descendre les conducteurs et les passagers, a répandu de l'essence et a incendié" les bus, a-t-elle détaillé. L'un des véhicules en feu a roulé légèrement et menacé un immeuble d'habitation dont les résidents ont dû être évacués un bref instant.

Les forces de l'ordre qui intervenaient ont été "violemment prises à partie", avec des jets de projectiles, a ajouté la préfète lors d'un point presse à Lyon. Un policier a été légèrement blessé au visage. Il n'y a pas eu d'interpellation jusque-là pour ces faits.

Des images vidéo publiées sur les réseaux sociaux vendredi soir ont montré les carcasses des deux bus en proie aux flammes, sur une voie leur étant réservée, dégageant une importante fumée noire.

Peu avant sur la même avenue, des policiers étaient intervenus pour faire cesser un "barbecue sauvage" organisé par une vingtaine de jeunes gens. Quelques voitures et poubelles ont là aussi été incendiées, et la police a utilisé des gaz lacrymogènes.

Lors de ce dernier incident, une personne a été interpellée dès vendredi pour "outrage et rébellion" et placée en garde à vue. Elle devrait être déférée devant la justice, selon une source proche du dossier.

Samedi, deux autres suspects en lien avec le barbecue sauvage ont été interpellés et placés en garde à vue aussi pour "outrage et rébellion", selon la préfecture.

"La police sera très présente dans le quartier" samedi soir à Rillieux-La-Pape, avec des effectifs de CRS, de la BAC, d'une brigade canine et d'une compagnie départementale d'intervention, a détaillé la préfète déléguée à la sécurité.

D'autres violences ont été commises également vendredi en fin de journée dans la commune de Saint-Fons, située au sud de Lyon. Un groupe d'une trentaine de personnes a incendié des voitures et des poubelles, et tiré avec des mortiers d'artifice.

Les forces de l'ordre arrivées sur place ont été visées par des projectiles et ont dû faire usage de gaz lacrymogène.

Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après ces incidents, selon une source policière.