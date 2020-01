Violences contre les élus : « Il y a un ensauvagement de la société »

Mardi 28 janvier, en fin de journée, alors que Frédérique Calandra la maire du 20e allait présenter ses v?ux aux habitants de l'arrondissement, plusieurs dizaines de manifestants l'ont empêché de prendre la parole. Sous les cris de « Calandra dégage ! », la maire les a finalement fait évacuer de la salle, avant de reprendre ses v?ux. Quelques heures auparavant à l'Assemblée nationale, la députée LREM de Seine-et-Marne Michèle Peyron expliquait à ses collègues qu'elle avait été « menacée » et « agressée verbalement » samedi 25 janvier lors d'une cérémonie de v?ux.Depuis un peu plus d'un an, les attaques contre les permanences d'élus et parfois même contre leur domicile se multiplient. Et à moins de 50 jours du premier tour des élections municipales, les agressions s'accélèrent : on ne compte plus les locaux vandalisés, les candidats intimidés, certains sont même agressés? Frédérique Calandra, ex-socialiste, qui a rejoint Benjamin Griveaux, revient sur ces événements et donne son analyse sur cette flambée de violence.Le Point : Que vous inspire l'incident dont vous avez été victime mardi lors de la présentation de vos v?ux aux habitants ?Frédérique Calandra : De la colère mais aussi beaucoup de tristesse. Cela fait plusieurs années que la vie politique en France et en Europe se caractérise par un durcissement, voire une radicalisation des affrontements. Cela correspond à un affaiblissement très important...