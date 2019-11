Violences conjugales : Sandrine Bonnaire témoigne de son calvaire

Samedi, Sandrine Bonnaire faisait partie des 49 000 personnes qui ont manifesté à Paris pour dire non aux violences faites aux femmes. Des violences notamment conjugales que l'actrice a elle-même subies. Elle s'était déjà confiée sur cet « amour toxique » remontant à il y a 20 ans dans À l'amour à la vie, un livre de la journaliste Catherine Ceylac paru il y a quelques semaines. Elle a donné de nouveaux détails glaçants sur une violente agression de son compagnon de l'époque au micro de l'émission Quotidien, en marge de la marche #NousToutes." J'ai essayé de me défendre, j'ai levé les bras. Puis je suis tombée dans les pommes », raconte-t-elle. « Strangulée » par cet homme, elle se réveillera quelques heures plus tard, « le visage complètement de travers, la langue en lambeaux » avec « huit dents cassées » et « une ouverture » au niveau du menton. « J'ai craché plein de morceaux de dents, du sang, il était encore là, il m'a amené une serviette-éponge, qui s'est remplie de sang », ajoute l'actrice, qui n'a « pas porté plainte tout de suite » alors que son compagnon lui assure qu'elle est « tombée » pour expliquer ses blessures.Lire aussi Sandrine Bonnaire victime d'un « amour toxique » et de violences conjugales" Elle était hystérique, j'ai dû la calmer »Une explication qu'elle croit, « sur le moment ». Une attitude qu'elle a justifiée sur le plateau de France 24 lundi après-midi, où...