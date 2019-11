Violences conjugales : pourquoi la levée du secret médical est « dangereuse »

« Vous pouvez l'écrire, il va y avoir des morts. » Professeur agrégé à l'université de Lorraine, Bruno Py ne craint pas de choquer. Ce spécialiste du droit pénal et du droit médical se montre très critique sur les dérogations au secret médical que le gouvernement réfléchit à mettre en place pour lutter contre les violences conjugales. En cas d'« urgence absolue » et de « risque sérieux de renouvellement des violences », les professionnels de santé, après avoir examiné une victime, pourraient dénoncer les faits à la justice sans avoir besoin de son accord et donc sans risquer d'être inquiétés pour « violation du secret ».« Une fausse bonne idée », condamne ce juriste, qui juge la mesure « dangereuse ». Selon lui, cela pourrait éloigner les victimes de violences conjugales des médecins. « Combien de femmes, craignant de voir la police débarquer à la maison ou redoutant les représailles de leur conjoint violent, s'abstiendront de consulter? ? Combien d'hommes violents empêcheront leur victime de se faire soigner pour ne pas être dénoncés? ? » interroge ce professeur de droit. Il ose cette formule choc : « Une médecine sans secret ni consentement, ça existe : c'est la médecine vétérinaire ! »Lire aussi Violences conjugales : « J'espère ne pas être le prochain fait divers »Bruno Py rappelle qu'« il n'y a pas de médecine possible sans confiance, pas de confiance sans confidence et pas de...