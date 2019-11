Violences conjugales : «Nous voulons mieux protéger ces femmes», s'engagent Schiappa, Castaner et Belloubet

Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargé(e) de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur«Des brimades, des coups, la mort. Ces mots sont glaçants. Pourtant, ils sont la réalité de trop de femmes sous le joug de leur compagnon. Mais avant l'irréparable se cachent bien souvent des années de souffrances physiques et de pression psychologique.Avant l'irréparable pèse trop souvent le poids du silence. Celui d'une chaîne pénale qui ne répond pas toujours assez vite, ne répond pas toujours assez bien. Celui des proches, des collègues et des voisins, qui souvent savent mais n'osent pas dire. Et quand les femmes parlent, l'écoute n'est pas toujours là. Aujourd'hui, nous prenons tous les trois la plume convaincus que c'est la capacité de nos ministères à se mobiliser, se coordonner et agir ensemble dans la durée qui permettra de changer les choses et de sauver les vies.Il n'y a pas de gifles anodines ni de crimes passionnels : il n'y a que des blessures physiques et psychologiques indélébiles, il n'y a que des familles détruites et des vies emportées. Il n'y a qu'une vérité, qui devrait être une évidence : un homme n'a pas le droit de frapper une femme, jamais. Dès le début du mandat, le président de la République a pris un engagement fort : faire de l'égalité femme-homme la grande cause du quinquennat et ce Gouvernement est le premier à livrer cette bataille avec tant de volonté.Beaucoup a été fait : une plateforme de signalement en ligne a été mise en place, les moyens du 3919 ont été renforcés, et nous l'avons fait connaître. Une circulaire de politique pénale a été diffusée aux parquets et 5000 places d'hébergement dédiées aux femmes victimes de violences ont été créées. Mais nous sommes lucides : le compte n'y est pas encore et la ...