Violences conjugales : le glaçant témoignage de Sandrine Bonnaire

49 000 personnes ont défilé samedi à Paris dans la marche #NousToutes contre les violences faites aux femmes, Sandrine Bonnaire était de ceux-là. Interrogée sur le parcours par une équipe de « Quotidien », l'actrice célèbre a témoigné des violences conjugales qu'elle a subies dans le passé, une séquence diffusée dans l'émission ce lundi soir.La comédienne française Sandrine Bonnaire raconte comment elle a subi une agression extrêmement violente de la part de son compagnon, il y a 20 ans maintenant. « J'ai essayé de me défendre. Je suis tombé dans les pommes. Je me suis réveillé avec huit dents de cassés. J'ai craché plein de morceaux de dents, du sang, il était encore là, il m'a amené une serviette-éponge, qui s'est remplie de sang. Je suis allé me regarder dans le miroir. J'avais une ouverture là (NDLR, au niveau du menton) ». Un témoignage bouleversant. « Je me suis réveillée, j'ai craché plein de morceaux de dents, du sang...", l'actrice Sandrine Bonnaire nous a livré un témoignage poignant à la marche contre les violences faites aux femmes, organisée par le mouvement #Noustoutes. #Quotidien@SalhiaBrakhlia pic.twitter.com/GZj8ID9mIW-- Quotidien (@Qofficiel) November 25, 2019 « La personne a pris deux ans de sursis »« J'ai porté plainte. La personne en question a pris deux ans de sursis seulement et une importante amende financière » précise la star du cinéma français.Jusque-là discrète sur la question, la comédienne de « La Cérémonie » a souhaité partager à la télévision son histoire en voyant que trop de femmes mourraient toujours sous les coups de leurs compagnons en 2019. Elle avait d'ailleurs déjà témoigné de son histoire en octobre dernier. L'actrice de 52 ans s'était confiée sur son histoire d'« amour toxique » dans les pages d'« À l'amour, à la vie », de Catherine Ceylac.La comédienne a aussi témoigné de son calvaire sur France 24, ce ...