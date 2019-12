Violences conjugales : le bracelet anti-rapprochement adopté définitivement par le Parlement

C'est une mesure bien plus que symbolique. Le Parlement a adopté définitivement mercredi, par un ultime vote du Sénat, le bracelet anti-rapprochement, dispositif destiné à éloigner les conjoints et ex-conjoints violents, qui « pourra éviter un nombre important de féminicides », selon la garde des Sceaux Nicole Belloubet.Après l'Assemblée nationale, le Sénat à majorité de droite a adopté à l'unanimité la proposition de loi du député LR Aurélien Pradié, dont « le point saillant », a souligné la ministre, est la mise en œuvres du bracelet anti-rapprochement.L'exemple de l'EspagneCe dispositif électronique suit l'exemple de l'Espagne où les féminicides ont baissé de manière significative depuis sa mise en place. Il permet de géolocaliser et maintenir à distance les conjoints ou ex-conjoints violents par le déclenchement d'un signal. 1350 femmes sont aujourd'hui protégées par un bracelet anti-rapprochement. Plus important encore aucune Espagnole ne bénéficiant pas du dispositif n'a été tuée !Sous réserve du consentement du conjoint violent, il pourra être mis en place « à titre de peine ou avant tout jugement pénal dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ou en dehors de toute plainte, dans le cadre civil d'une ordonnance de protection », a expliqué la garde des Sceaux.son lancement est prévu pour 2020.Le lancement des 1 000 premiers bracelets est chiffré entre 5 et 6 millions d'euros. « Le financement a été anticipé, nous avons provisionné six millions d'euros. [...] C'est un coût estimatif car le marché n'a pas encore été passé », a précisé Nicole Belloubet à l'Assemblée.210 000 femmes victimes de violencesChaque année, ce sont plus de 210 000 femmes qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur compagnon dans l'Hexagone. Le texte « apporte des réponses concrètes à la détresse de trop nombreuses victimes », a salué la rapporteure Marie ...