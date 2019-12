Violences conjugales : l'Ordre des médecins favorable au signalement sans l'accord de la victime

La proposition est issue du Grenelle sur les violences conjugales et elle a reçu le soutien, « à une très large majorité », de l'Ordre des médecins, réuni vendredi dernier en session plénière. À son issue, l'organisme s'est dit favorable à « la possibilité », pour les professionnels de santé, de signaler à la justice les victimes de violences conjugales et ce, sans forcément obtenir leur accord.Une évolution qui « permettrait à tout médecin ayant l'intime conviction que sa patiente est en danger vital immédiat, et qu'elle se trouve sous l'emprise de l'auteur des violences, d'en informer le procureur de la République », selon le communiqué diffusé par l'instance déontologique de la profession.« Le médecin resterait tenu de s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime à un signalement ; en cas de refus, il serait alors tenu de l'informer du signalement fait au procureur de la République », précise le communiqué de l'Ordre des médecins. [Communiqué] Violences conjugales: l'Ordre des médecins soutient la possibilité d'un signalement sans accord de la victime https://t.co/P4TRLj7lt2 #GrenelleViolencesConjugales pic.twitter.com/WgRVR5oKSe-- Ordre des Médecins (@ordre_medecins) December 18, 2019 Cependant, ajoute l'instance, « cette dérogation permissive, permettant de protéger les victimes et les médecins faisant un signalement en cas d'urgence vitale immédiate [...], ne saurait remettre en cause le principe fondamental du secret médical, base de la relation de confiance entre un patient et son médecin ».L'évolution souhaitée par les professionnels de la santé engendrerait une modification de l'article 226-14 du Code pénal, qui impose aux membres du personnel médical qui souhaiteraient effectuer un signalement aux autorités d'obtenir l'aval de la victime (sauf lorsque celle-ci est mineure).L'Ordre des médecins appelle ainsi les parlementaires à adopter cette ...