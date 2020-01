Violences conjugales : l'Assemblée vote la proposition de loi permettant la levée du secret médical

Après des mois de débats entre experts et un Grenelle dédié, la proposition de loi LREM visant à protéger les victimes de violences conjugales a été adoptée ce mercredi à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Elle doit notamment permettre la levée du secret médical en cas de « danger immédiat ».Au terme de deux jours de débats, le texte, qui se veut la traduction législative du « Grenelle contre les violences conjugales » de l'automne, a été voté en première lecture par 55 voix.La levée du secret médical sera possible pour un professionnel de santé « lorsqu'il lui apparaît » que des violences au sein d'un couple « mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l'emprise de leur auteur ». Une mesure qui suscite toutefois certaines réticences. LIRE AUSSI > « Ah bon, il vous crie dessus ? » : face aux violences conjugales, les médecins en première ligneLors des débats, en présence de trois membres du gouvernement - Nicole Belloubet (Justice), Marlène Schiappa (Égalité femmes-hommes) et Adrien Taquet (Protection de l'enfance) -, des élus de droite comme de gauche ont pointé le risque d'une « perte de confiance » entre la victime et son médecin.L'élue de la majorité Maud Petit, issue du MoDem, a elle aussi alerté sur un risque de « conséquences néfastes », plaidant en vain comme PCF ou PS pour supprimer la mesure.Marlène Schiappa a défendu pour sa part une disposition « utile » qui émane du « Grenelle » et « vient des femmes elles-mêmes », la rapporteure Bérangère Couillard (LREM) ajoutant qu'elle est le fruit d'une concertation avec l'Ordre des médecins.Lutte contre les « cyberviolences conjugales »Outre cette mesure, la proposition de loi alourdit les peines en cas de harcèlement au sein du couple, les portant à dix ans d'emprisonnement lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.Le ...