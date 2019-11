Violences conjugales : faut-il lever le secret médical ?

Le protocole existe déjà pour les enfants en danger. Demain, la levée du secret médical sera-t-elle étendue pour les femmes victimes de violences conjugales ? Cette recommandation figure en bonne place dans le rapport sur les homicides conjugaux, rendu public ce dimanche par l'inspection générale de la justice. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, y est favorable « pour résoudre les situations dans lesquelles la victime ne peut pas saisir la justice », explique-t-elle dans un entretien accordé au JDD, ce dimanche.Alors que le gouvernement se prépare à remettre sa copie, lundi 25 novembre, en conclusion du Grenelle des violences conjugales, Marlène Schiappa, son homologue en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, est sur la même longueur d'onde. « Nous voulons permettre de lever le secret médical, nous confie-t-elle. Quand une femme est en danger, chacun doit prendre ses responsabilités pour la protéger. » Reste que pour de nombreux experts, le principal frein n'est pas à chercher dans les cabinets des médecins, mais dans ceux des juges. « Combien de fois avons-nous incité les femmes à porter plainte, et combien de fois ont-elles été mal reçues ? » s'insurge le docteur Gilles Lazimi, membre de l'association SOS Femmes 93 et signataire d'une tribune à paraître sur le sujet. Une soixantaine de praticiens y appellent leurs confrères à se saisir davantage des outils de dépistage existants.Chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Selon un décompte non officiel réalisé par des associations, 131 féminicides ont déjà été dénombrés en 2019, un nombre rappelé sur la banderole tenue en tête de la marche blanche organisée ce dimanche dans le Bas-Rhin pour Sylvia, 40 ans, poignardée à mort il y a huit jours par son mari, dont elle avait demandé le divorce.Dès lors, permettre à un médecin de signaler des violences conjugales sans l'accord de la femme concernée, ...