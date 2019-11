Violences conjugales : des centres pour prendre en charge les agresseurs «condamnés à des petites peines»

Ce lundi verra les conclusions du « Grenelle contre les violences conjugales » se transformer en décisions gouvernementales. Marlène Schiappa lèvera le voile sur un arsenal d'une cinquantaine de mesures évoquées depuis septembre dernier. Parmi celles-ci une nouveauté : la création de centres de prise en charge des hommes agresseurs pour faire baisser la récidive, a annoncé ce dimanche soir Marlène Schiappa dans une interview publiée par Le Figaro. Les féministes appellent, elles, le gouvernement à « 1 milliard pas de bobards » sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, utilisez un drap ou un grand carton, écrivez-y un message et affichez-le à vos fenêtres ! Quelque exemples: "1 MILLIARD PAS DES BOBARDS ! #NousToutes""FÉMINICIDES: NOUS VOULONS 1 MILLIARD #NousToutes""1 MILLIARD POUR #NOUSTOUTES"-- #NousToutes (@NousToutesOrg) November 24, 2019 « C'est un angle mort des politiques publiques. J'ai été très marquée par la visite du centre Home des Rosati, à Arras, qui héberge et prend en charge les auteurs des violences conjugales » explique la ministre dans cet entretien.« Il ne s'agit pas de placer les tueurs dans ces structures, mais les auteurs de violences conjugales condamnés à des petites peines ou à des peines avec sursis. Ce centre fait baisser la récidive de ces violences à 20 % environ contre 60 % habituellement. Cette prise en charge psychologique est efficace car elle permet une prise de conscience chez nombre de ces hommes » explique aussi Marlène Schiappa.Un engagement de 2 à 3 millions d'euros pour le gouvernementDans les faits, le gouvernement va lancer un appel à candidatures et cofinancer à 50 % la création, d'ici la fin du quinquennat, de deux structures de ce type dans chaque région, a précisé la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité femmes/hommes. Un projet qui nécessite un engagement de 2 à 3 millions d'euros pour le gouvernement.Mme Schiappa a par ailleurs annoncé ...