Violences à Washington : la gauche dénonce "le danger de l'extrême droite"

De son côté, la droite juge durement "le comportement de Trump", "indigne de la démocratie américaine".

Des partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole le 6 janvier 2020. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Des partisans de Donald Trump ont envahi mercredi le Capitole , temple de la démocratie américaine, interrompant la session qui devait confirmer la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Ces violences ont été largement dénoncées par les dirigeants mondiaux comme par les responsables politiques français. Voici leurs réactions.

"Nous ne cèderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause" la démocratie , a réagi Emmanuel Macron dans une vidéo. "Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause, par les armes, les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle - celle d'un homme, une voix - qui est battue en brèche", a-t-il ajouté.

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a de son côté envoyé ses "pensées démocratiques et amicales" aux parlementaires américains au Capitole. "J'exprime à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi mon soutien et mon amitié", a ajouté Richard Ferrand dans un tweet.

"Solidarité" de LREM avec les membres du Congrès

"Le sang a coulé au Capitole ce soir. Dans le coeur de la plus ancienne des démocraties. Conséquence du populisme et des discours de haine. Soutien aux élus et au peuple américain", a tweeté le délégué général d'En Marche Stanislas Guerini.

Le député LREM François de Rugy, qui présidait mercredi soir une séance de commission à l'Assemblée, a exprimé sa "solidarité" avec les membres du Congrès après l'intrusion "déclenchée par la parole du président américain" Donald Trump. "Il y a un petit lien avec le sujet qui nous occupe ce soir car on sait bien que les réseaux sociaux jouent un rôle dans les mobilisations" des citoyens, "les bonnes comme les pires", a ajouté François de Rugy, qui examinait le projet de loi contre les séparatismes, avec des mesures destinées à mieux contrôler la haine en ligne.

Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a tweeté en anglais qu'il était temps que "ce fou de Trump" quitte la présidence des Etats-Unis et qu'on lui "enlève la possibilité d'user de l'arme nucléaire".

Le "danger de l'extrême droite" soulignée par la gauche

Pour l'ancien président socialiste François Hollande, "la démocratie a été l'objet d'un coup de force. Ces scènes de chaos après les mots irresponsables du président sortant sont une offense aux démocrates du monde entier". "Trump incendiaire jusqu'au bout. Il entre dans l'histoire des Etats-Unis non pas comme successeur de Lincoln mais de Néron...", a tweeté le Premier secrétaire du PS Olivier Faure.

Pour le secrétaire national des Verts, Julien Bayou, "c'est une tentative de coup d'Etat", avec des "images terribles" d'un "processus démocratique interrompu". Le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon voit "une tentative de putsch d'extrême droite". "Ni communistes, ni musulmans. Comme en France, le danger pour la démocratie n'est pas là où on le dit", estime-t-il, demandant à Marine Le Pen et au RN "de retirer leur soutien à Trump" dans plusieurs tweets. "On voit ce soir au Capitole le danger que représente l'extrême droite pour la démocratie. Ne jamais l'oublier !", souligne également l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot.

La droite dénonce "le comportement de Trump"

Le chef de file des députés LR Damien Abad a jugé "le comportement de Trump et d'une partie de ses soutiens (...) indigne de la démocratie américaine".

"Le comportement lamentable de Trump et de ses sbires nous rappelle brutalement que la démocratie et la liberté politique sont des biens si fragiles ! La paix civile n'est pas acquise à jamais. À nous aussi, ici, en France, d'éviter demain le chaos extrémiste", a estimé le député LR Guillaume Larrivé.

Trump "n'a pas mesuré la portée de ses propos" pour le RN

Le son de cloche est un peu différent chez la présidente du RN Marine Le Pen. " Manifestement il (Donald Trump) n'a pas mesuré la portée de ses propos sur une partie de ces gens que la défaite a exacerbée", a-t-elle déclaré sur France 2. La dirigeante d'extrême droite a estimé qu'on avait "le droit de contester une élection devant les tribunaux" mais que, "à partir du moment où la certification des votes est effectuée, il n'y a aucune difficulté, pour moi et pour quiconque d'ailleurs, pour admettre que Monsieur Biden est président des Etats-Unis".

De son côté, le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, membre de la direction du parti, a lui commenté une vidéo de Donald Trump qui demande aux manifestants de rentrer chez eux. "La démocratie, ce sont les urnes. La violence n'a pas sa place dans le débat démocratique", a-t-il tweeté. "Ce sont les tribunaux qui sanctionnent les fraudes, pas la rue".

Quelques représentants de l'ultradroite nationaliste, comme le pétainiste Yvan Benedetti, se sont réjouits de l'intrusion des militants pro-Trump. "Le drapeau de la Confédération introduit de force dans le Capitole ! Belle petite revanche...", a-t-il tweeté.