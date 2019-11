Violences à Chanteloup-les-Vignes : la grosse colère d'Edouard Philippe à l'Assemblée

Il y a chez Édouard Philippe des signes extérieurs d'agacement qui ne trompent pas. Comme sa paire de lunettes, qu'il enlève pour en mâchouiller nerveusement les branches quand quelque chose l'irrite au plus haut point. Ce fut le cas ce mardi après-midi sur les bancs de l'Assemblée, au tout début des questions au gouvernement, quand il a dû revenir sur son propos de la veille, après avoir qualifié lundi « d'imbéciles » les auteurs des violences à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Accusé de vouloir minimiser, voire de prendre avec légèreté le sujet, le Premier ministre s'est retrouvé pendant vingt-quatre heures au cœur d'une polémique qu'il a donc tenté d'éteindre hier devant les députés.Visage fermé en pénétrant dans l'hémicycle, il essuie d'abord la question de la députée LR Valérie Lacroute qui lui reproche une forme de « laxisme » dans son expression. Assis au premier rang, on le voit d'abord trépigner en levant les yeux au ciel, puis en passant donc ses nerfs sur ses lunettes. Puis il se lève et s'approche du micro.« Lorsque j'ai évoqué une petite bande d'imbéciles, j'ai probablement utilisé une formule de style qui est une litote », corrige-t-il d'abord, en allusion à cette figure de rhétorique qui consiste à atténuer l'expression de sa pensée. « Mais l'important, ce n'est pas ce terme, ce sont les actes et ce sont ce que nous faisons », poursuit-il, regard sombre, en admettant que l'incendie qui a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche le chapiteau de l'école de cirque de Chanteloup, et les violences qui ont suivi, étaient « effectivement des actes criminels ». Manière de mettre les bons mots sur les choses...«Ça l'a vraiment agac黫 Il n'a pas du tout apprécié la polémique qui a tourné toute la journée de lundi, notamment sur les chaînes infos et les réseaux sociaux. Cela a instillé l'idée qu'il n'avait pas pris la mesure de la ...