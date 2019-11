Violences à Chanteloup-les-Vignes : des «criminels» plutôt que des «imbéciles», se corrige Philippe

Accusé de « laxisme » verbal par l'opposition de droite, Édouard Philippe a précisé sa pensée. Après avoir fustigé la veille une « petite bande d'imbéciles » pour évoquer les violences de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), le Premier ministre a affirmé ce mardi que celles-ci étaient « effectivement des actes criminels ». « Lorsque j'ai évoqué une petite bande d'imbéciles, j'ai probablement utilisé une formule de style qui est une litote », a-t-il répondu à une interpellation de la députée LR Valérie Lacroute lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. LIRE AUSSI > Soirée de violence à Chanteloup-les-Vignes : « Ceux qui ont fait ça ne respectent rien »Dans la nuit de samedi à dimanche, une école de cirque a été incendiée lors d'une soirée émaillée de nombreuses violences à Chanteloup-les-Vignes. « L'important, ça n'est pas ce terme, ce sont les actes et ce sont ce que nous faisons », a souligné le chef du gouvernement, en se félicitant que deux des auteurs présumés « ont été appréhendés, soumis à la justice et seront évidemment - je l'espère - jugés et punis ».Deux jeunes hommes soupçonnés d'avoir participé à ces violences, ont été interpellés et placés en garde à vue samedi. Déférés devant un juge d'instruction lundi, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans la soirée.Clins d'œil à Sarkozy et ChevènementEn visant Valérie Lacroute, Édouard Philippe a fait observer que « peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé plutôt, que d'une petite bande d'imbéciles, de racaille », dans une référence directe à l'ancien président Nicolas Sarkozy. « Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons », a-t-il encore considéré, en reprenant l'expression que Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur du gouvernement Jospin, avait en son temps ...