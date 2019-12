Viol diffusé sur les réseaux sociaux : deux adolescents en garde à vue

Deux adolescents soupçonnés du viol d'une jeune fille et de la diffusion de sa vidéo sur les réseaux sociaux ont été placés en garde à vue dans l'Essonne samedi, a-t-on appris de sources policières. Les deux garçons, âgés de 16 ans, sont soupçonnés d'avoir violé jeudi une adolescente dans une cage d'escalier à Morsang-sur-Orge dans l'Essonne, selon des sources policières. Ils sont également accusés d'avoir diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. La victime, mineure également, habitant Grigny (Essonne), a été identifiée.Lire aussi « Je ne sais pas si vous mesurez à quel point il est difficile de protéger les femmes »La vidéo avait été signalée à la Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (Pharos). La police nationale a diffusé un message sur Twitter appelant à ne pas relayer cette vidéo.Lire aussi Viols en Afrique : le long combat contre l'impunitéVendredi soir, un des deux mineurs s'est rendu lui-même au commissariat de Juvisy et a reconnu les faits. Dans la nuit de vendredi à samedi, son complice a été interpellé et également placé en garde à vue. Samedi matin, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité femmes et hommes et de la Lutte contre les discriminations Marlène Schiappa a tweeté « #Grigny La vidéo du viol d'une jeune fille est révoltante. J'ai demandé son retrait à @Twitter. Merci pour vos alertes à @PoliceNationale. Je m'entretiens ce jour avec le...