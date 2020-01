Vinsky : "Les gens pensent que je suis un pro raté..."

Il sont quinze, à vue de nez. Qui ça ? Les jeunes qui, en cette fin d'après-midi de novembre, fondent téléphone à la main sur Vincent Maduro, aka Vinsky, 1er YouTuber foot de France, sur un petit city-stade parisien. Une petite pincée des 1,19M d'abonnés que compte le bonhomme sur la plateforme, et de ceux qu'il croise au quotidien. Plongée dans le monde de celui qui sera l'ambassadeur de la saison du KFC FC ; un monde que les plus de vingt ans ne connaissent sans doute pas très bien.

Je ne sais pas, je ne tiens pas de compte. Mais je me rends compte que j'ai pris l'habitude de changer mon mode de vie pour essayer de passer inaperçu. Il y a des heures précises où j'évite de sortir dans ma ville. J'adore marcher, par exemple. Et là où j'habite, il y a un city-stade juste devant chez moi, alors je me prive. Au début ça me saoulait un peu, puis on s'habitue, c'est le "revers de la médaille".Ça, c'est la règle de base !Sortir à 16h-16h30, il vaut mieux éviter. Bon après, c'est pas la fin du monde, hein ! C'est juste une habitude à prendre.Très sage, assez timide. Je travaillais très bien, et ça a commencé à se détériorer au lycée, parce que j'avais déjà des projets en parallèle. On a l'image de l'intello planqué dans son coin sans trop d'amis, mais moi, je m'entendais avec tout le monde. J'aime beaucoup le dessin, donc je pensais devenir dessinateur de bandes dessinées. Après, c'était les vidéos, puis le journalisme... Au collège, j'ai participé à un journal que je vendais, en primaire je faisais des BD que je distribuais à mes camarades de classe. En fait, mon plaisir, c'était de créer. Puis, avec les débuts de l'informatique, j'ai créé des sites web, et ma chaîne Youtube.Ouais... Le truc que j'adore avec le foot, c'est que ça réunit tout le monde. C'est ma passion, qui est réellement née en 1998 avec la Coupe du monde lorsque j'avais sept ans. Les gens pensent que, parce que j'ai fait tout ça, je suis un pro raté, un mec qui s'est blessé. Alors que non, je n'ai jamais eu l'ambition sérieuse d'être professionnel, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com