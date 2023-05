Vins de Bordeaux achetés en primeur : la plus-value moyenne atteint 47% !

Le vin plus rentable que les actions du CAC 40 ? (© Fotolia)

Le vin plus rentable que les actions du CAC 40 ? Le lancement de la campagne de commercialisation du millésime 2022 est l’occasion de s’intéresser à l’évolution du prix des grands crus. Selon nos chiffres exclusifs, 93% des acheteurs « en primeur » de Bordeaux sont gagnants et la plus-value moyenne atteint 47,2%...

La vente de vin «en primeur » désigne la prévente de grands crus classés, souvent des Bordeaux mais aussi parfois des Bourgogne, l’année qui suit la récolte des raisons alors que les vins sont encore en cours d’élevage en barrique. «À ne pas confondre avec l’appellation vin primeur qui désigne un vin jeune destiné à être consommé dans les mois qui suivent la récolte», explique le caviste Nicolas.

Si vous achetez des vins millésime 2022 en primeur, vous allez décaisser immédiatement le montant de votre achat mais vous ne réceptionnerez vos dives bouteilles que dans deux ans une fois leur élevage achevé. Vous allez donc faire une avance de trésorerie au Château.

En contrepartie, vous vous attendez à payer un prix inférieur à celui de la mise sur le marché des bouteilles en juin 2025. Mais est-ce toujours le cas ? En d’autres termes l’acheteur de Bordeaux en primeur réalise-t-il toujours une bonne affaire ?

Relevés de prix pour six millésimes de cinq Châteaux

Pour répondre à la question, nous avons comparé les prix primeur et de marché pour six millésimes de cinq Châteaux parmi les plus prestigieux : Haut-Marbuzet, Sociando-Mallet, Giscours, Angelus, et Lafite Rothschild. Conclusion : 28 vins sur les 30 de notre comparatif se négocient aujourd’hui sur Internet à un prix supérieur au prix primeur.

Les deux vins perdants sont Lafite Rothschild