Vinícius traité de singe par un enfant, la Liga analyse les images

Suivre l’exemple des plus grands.

Vinícius Júnior a encore une fois été la cible d’insultes racistes ce samedi au stade Mestalla de Valence. Déjà l’année dernière, le Brésilien en avait été victime dans la même enceinte. Cette année, un enfant a pu être filmé en train de proférer des insultes racistes pendant la rencontre entre le Real Madrid et Valence (2-2). Comme on peut le voir sur des images diffusées par ESPN Brésil, assis sur les genoux d’une femme, le jeune garçon insulte l’attaquant de « mono » , singe en français. Des sources proches de LaLiga ont annoncé que l’instance est « en train d’étudier et d’analyser les faits au niveau juridique pour voir ce que nous pouvons et devons faire ». …

QF pour SOFOOT.com