Vinicius promet de rapidement se remettre à marquer des buts

Le coup de la panne. Un seul petit but, le 26 août dernier face à la Real Sociedad, et c’est à peu près tout à part des prestations qui interrogent : Vinicius traverse un début de saison compliqué avec le Real Madrid . Au point d’avoir été remplacé avant même l’heure de jeu, mercredi soir sur la pelouse de l’AS Roma. « Il est normal que je sois énervé, je veux toujours jouer chaque minute, mais ce n’est pas possible. Aujourd’hui, Endrick est très performant, tout comme Carlos (Espi) . Je ne dirais pas que je suis inquiet d’être souvent remplacé, mais je suis en colère contre moi-même de ne pas être à mon meilleur niveau » , a-t-il reconnu dans les travées de l’Olimpico. Avant de formuler une promesse : « Vini revient toujours. Je vais recommencer à marquer des buts. »

Vinicius perturbé par sa suspension de quatre matchs ?

Suspendu pour quatre rencontres après son carton rouge polémique en Liga , l’ailier brésilien a également critiqué le moment de l’annonce de sa sanction, même s’il accepte le verdict. « Je pense que le timing a été mauvais. Ils ont eu toute la journée pour annoncer la sanction, et c’est juste au moment où nous arrivons au stade qu’on m’informe que je suis suspendu pour quatre matches , s’est-il plaint. Quelqu’un de la Liga vient toujours nous expliquer les règles avec les arbitres, mais jamais ce point précis. Pour moi, c’est un carton rouge, c’est évident ; les supporters des autres équipes disent aussi que c’est justifié. » …

TB pour SOFOOT.com