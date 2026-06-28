Vinícius Júnior, en mode senior

Longtemps considéré comme le successeur de Neymar sans jamais vraiment convaincre sous le maillot auriverde , Vinícius Júnior semble enfin avoir trouvé sa place au sein de la Seleção . Porté par l’arrivée de Carlo Ancelotti et auteur d’un début de Mondial 2026 tonitruant, l’ailier du Real Madrid est en phase pour remettre l’église au centre du village.

Le drapeau, Hollywood, la NASA : les États-Unis ne sont pas les derniers quand il s’agit de compter les étoiles. La Coupe du monde 2026 a, elle aussi, eu droit à la masterclass des siennes. Parmi elles, il y en a une qui scintille moins à l’œil nu : Vinícius Júnior. En effet, l’ailier brésilien porte à bout de bras une équipe en quête d’un leader capable de prendre le relais do Rei Neymar. Mais comme son coéquipier, c’est encore un roi sans couronne. Car Vinícius, c’est quatre buts durant la phase de poules de ce Mondial 2026 : buteur lors du match d’ouverture face au Maroc (1-1), il s’est ensuite permis de coller un but à Haïti (3-0), et deux à l’Écosse (3-0). Ses performances lui permettent de rejoindre le cercle très restreint des joueurs brésiliens ayant marqué lors de trois matchs de poules en Coupe du monde — une première depuis Rivaldo en 2002 —, qui font de lui le premier joueur à être élu MVP de chacun de ses trois matchs de poule, mais qui ne lui accordent pas pour autant le statut de playmaker.

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Par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com