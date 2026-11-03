Vinícius Júnior a un match pour convaincre

Suspendu pour quatre matchs en Liga, Vinícius Júnior dispose encore (et seulement) de la Ligue des champions pour montrer qu’il est toujours capable de faire la différence avec le Real Madrid. Suffisant pour regagner sa place de titulaire, alors que Yan Diomandé en a profité pour s’illustrer ?

« Je ne suis pas têtu. » Une phrase pour répondre à un débat, José Mourinho sait faire. Cette réponse, il l’a donnée aux journalistes l’ayant questionné sur la sortie de Vinícius Júnior à l’heure de jeu contre la Roma, alors que le Real Madrid était mené (3-1). Un match que les remplaçants feront justement basculer pour un succès final (3-4). Alors quand il dit ne pas être « têtu » , Mourinho pense surtout aux statuts, qui le pousseraient à faire jouer Vinícius même s’il n’est pas bon. Et pour le Portugais, hors de question.

Depuis sa suspension pour un carton rouge reçu sur un tirage de chignon contre Villarreal en championnat (quatre matchs), l’ailier ne peut s’exprimer qu’en Ligue des champions. Mais même là, aucun cadeau ne lui est fait par son entraîneur. Face à Leipzig, il a ainsi également été remplacé à l’heure de jeu, sans demander son reste. Intransigeant, José Mourinho a donc envoyé un message simple : Vinícius retrouvera le banc dès que la situation l’exige. Un sentiment accentué par les récentes prestations de Yan Diomandé, enfin imbriqué dans le collectif. Ce mercredi soir à Athènes (18h45), Vini jouera donc une petite partie de sa saison sur la pelouse de l’AEK avec pour conclusion la réhabilitation ou la mise au placard.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com