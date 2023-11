information fournie par So Foot • 17/11/2023 à 11:41

Vinicius blessé à son tour

La trêve internationale et les joueurs du Real Madrid ne font pas bon ménage.

Sorti blessé à la 27 e minute du match entre la Colombie et le Brésil (2-1), à Barranquilla dans la nuit de jeudi à vendredi, Vinicius n’a pas rassuré grand monde en zone mixte à l’issue de la rencontre. Si le Brésilien n’a pas pu donner beaucoup de précisions, il a évoqué « la même blessure que la dernière fois » , précisant qu’il a été touché sur un contact, avant de subir le contrecoup ensuite. « J’ai pris un coup et je l’ai ressenti un peu plus tard. » S’il fait référence à sa lésion du biceps fémoral droit du début de saison, celle-ci l’avait éloigné des terrains pendant 31 jours, lui faisant manquer quatre matchs.…

JF pour SOFOOT.com