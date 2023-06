"Vingt mille lieues sous les mers" vu de près dans une exposition à Amiens

L'exposition "Vingt mille lieues sous les mers" de Jules Verne au musée de Picardie, le 2 juin 2023 à Amiens ( AFP / DENIS CHARLET )

Le "Vingt mille lieues sous les mers" de Jules Verne est à voir de près à Amiens avec une exposition au musée de Picardie qui montre le manuscrit de ce roman au succès mondial.

Ce sont en fait deux manuscrits datant de 1868 et 1869 que prête la Bibliothèque nationale de France pour cette exposition.

Le premier, à l'écriture minuscule, réunit deux versions intermédiaires de ce récit de voyage sous les océans du monde. Le second, facilement lisible, est le texte définitif à l'attention de l'imprimeur.

Amiens est le lieu où Jules Verne finit ses jours, choisissant la ville de son épouse.

L'un des deux manuscrits de "Vingt mille lieues sous les mers" de Jules Verne exposé au musée de Picardie, le 2 juin 2023 à Amiens ( AFP / DENIS CHARLET )

Mais l'écrivain rédige surtout dans un petit port de pêche à 75 km de là, en baie de Somme.

"C'est au Crotoy qu'il va écrire l'essentiel de son roman, ainsi qu'à bord de son bateau. Il écrit à son éditeur, Pierre-Jules Hetzel, qu'il lui vient plein d'idées en naviguant", explique l'un des commissaires d'exposition, l'universitaire Daniel Compère.

Hetzel sera exigeant avec son auteur, le poussant à donner à cette aventure un souffle romanesque et des personnages dignes du sujet.

À commencer par le capitaine Nemo, aux commandes du sous-marin Nautilus.

Le musée amiénois va jusqu'à recréer un Nautilus en bois, posé dans sa galerie d'exposition aux murs peints bleu nuit.

Il rend bien l'impression que laisse le roman de ce submersible se fondant dans la faune océanique.

"Jules Verne a beaucoup d'imagination, mais c'est aussi un très gros travailleur. Donc il consulte une masse de documentation gigantesque", rappelle un autre commissaire, François Séguin, du musée de Picardie.

L'exposition "Vingt mille lieues sous les mers" de Jules Verne au musée de Picardie, le 2 juin 2023 à Amiens ( AFP / DENIS CHARLET )

L'écrivain est aussi un passionné de science, qui décrit par exemple à longueur de pages des poissons méconnus, dont quelques spécimens pêchés dans l'océan Indien et passés entre les mains d'un taxidermiste sont exposés.

Paru en feuilleton en 1869-1870, le roman doit aussi sa popularité aux 111 illustrations de l'édition de 1871, signées Édouard Riou et Alphonse de Neuville.

L'exposition "Vingt mille lieues sous les mers" de Jules Verne au musée de Picardie, le 2 juin 2023 à Amiens ( AFP / DENIS CHARLET )

"Le succès a été immédiat et universel", souligne François Séguin. Il culmine avec l'adaptation cinématographique par les studios Disney en 1954.

Les péripéties de ce tour du monde et le mystère qui entoure Nemo ont fait de "Vingt mille lieues sous les mers" l'un des livres les plus lus et traduits au monde.

L'exposition est ouverte jusqu'au 1er octobre.