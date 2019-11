Vingt-deux nouveaux migrants interceptés dans la Manche, un phénomène qui explose

Ils ont été interceptés au petit matin, ce dimanche, alors qu'ils se trouvaient à bord d'une embarcation de fortune, au beau milieu de la Manche. Vingt-deux migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre ont été arrêtés par la police des frontières britannique, avant d'être emmenés à Douvres (au sud-est du Royaume-Uni) pour être interrogés par les services de l'immigration. Londres n'a pas communiqué leur nationalité. En dépit du danger lié à ces traversées, souvent nocturnes et dans des eaux tumultueuses, les tentatives de gagner les côtes britanniques depuis la France continuent de se multiplier. Ce phénomène a été observé pour la première fois en 2016. LIRE AUSSI > Dans la Manche, les passeurs fournissaient des bateaux de fortune aux migrantsVendredi, rappelle l'AFP, ce sont déjà vingt hommes qui ont été retrouvés en mer. Selon 20 minutes, ils étaient aussi 30 (dont sept mineurs) à avoir été pris en charge par les secours le 24 octobre, alors que leurs deux embarcations se trouvaient en difficulté. Et 31 personnes, dont cinq enfants, ont été secourues le 4 octobre dernier, argue le quotidien. [#opération]null https://t.co/HAUCtz6wSj Sauvetage de 2 embarcations au large de Calais par la @douane_france et la @MarineNationale , le SAMU62 et le CODIS62 coordonné par le #CROSS Gris-Nez. pic.twitter.com/PHC5FqzHe4-- PREMAR Manche (@premarmanche) October 24, 2019 Quatre morts depuis le début de l'annéeParfois, il s'agit d'une funeste tentative : le 14 octobre, les corps de deux migrants irakiens de 17 et 22 ans ont été retrouvés noyés sur l'une des plages du Touquet (Pas-de-Calais). Ils sont quatre à avoir péri dans des conditions similaires depuis le début de l'année.Fin août, selon le Journal du Dimanche, la préfecture maritime de la Manche comptabilisait 1473 migrants ayant tenté de rejoindre les côtes britanniques. En 2018, ils étaient 586. Autres données attestant de cette ...