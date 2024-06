Vingt-cinq chefs pâtissiers récompensés par La Liste

Le chef pâtissier Bastien Blanc Tailleur, lors d'une séance photo à Paris le 17 juin 2024 ( AFP / JOEL SAGET )

Vingt-cinq pâtissiers ont été distingués lundi par La Liste, dont le Français Bastien Blanc-Tailleur, sacré chef le plus créatif au monde pour ses gâteaux de mariage qualifiés de "créations haute couture comestibles".

Guide de voyage culinaire, La Liste, qui concurrence depuis quelques années le Michelin sur les restaurants, établit le classement des meilleurs restaurants et hôtels du monde et, depuis 2022, des pâtisseries.

Récompensé à 32 ans, Bastien Blanc-Tailleur s'est dit "très honoré de cette distinction" remise dans le cadre des Prix spéciaux de la pâtisserie, ajoutant que "c'est une reconnaissance de (s)on travail et de celui de (s)es équipes".

"On a un modèle économique qui est complètement différent d'une pâtisserie classique, car on ne fait que 15 gâteaux par an. (…) C'est donc plutôt de l'ultra luxe, très exclusif mais c'est ce qui nous permet de dévouer autant de temps au gâteau", a-t-il dit à l'AFP.

La France se distingue avec 10 chefs pâtissiers récompensés. "Il y a eu une volonté d'avoir un choix éclectique, inclusif et qui colle à la pâtisserie telle qu'elle est aujourd'hui, c’est-à-dire multifacette", selon Hélène Pietrini, directrice générale de La Liste.

La cheffe Claire Damon a reçu le Prix de la responsabilité éthique et environnementale. La fondatrice de l'enseigne "Des gâteaux et du pain" à Paris explique que sa pâtisserie est faite de "convictions, de savoir-faire et de produits d'exception". Selon elle, "la pâtisserie n'a de sens et d'avenir que si elle est faite dans un esprit responsable et engagé".

Parmi les pâtissiers récompensés, on trouve des chefs venus du Pakistan ("Lals Chocolates" de Lal Majid), de Hongrie ("Chez dodo" de Dora Szalai pour le Prix de la Meilleure pâtisserie à explorer) ou encore de Corée du Sud ("JL dessert bar" de Justin Lee).

Fondée en 2015, La Liste continue de se développer mondialement. La prochaine cérémonie annuelle révélant le Top 1.000 des meilleurs restaurants du monde et les prix spéciaux pour 2025 est prévue le 25 novembre à Paris.