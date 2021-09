Vingt ans d'AZF à Toulouse : " J'ai senti le sol trembler sous mes pieds "

Toulouse commémore ce mardi l'explosion de l'usine AZF, survenue le 21 septembre 2001. La catastrophe, qui a causé la mort de 31 personnes et engendré d'importants dégâts matériels, avait aussi sacrément secoué les joueurs du TFC, touchés à des degrés divers par ce drame et privés de leur Stadium de longs mois durant. Vingt ans plus tard, trois Violets de l'époque rouvrent, avec émotion, la boîte à souvenirs.

Film post-apocalyptique et chauffeur de taxi

Une détonation sourde, entendue à 80 kilomètres à la ronde. Un tremblement de terre, d'une magnitude estimée à 3,4 sur l'échelle de Richter. Vingt ans après, personne n'a oublié, à Toulouse et dans ses environs, ce qu'il s'est passé ce 21 septembre 2001. Ce jour-là, à 10h17, un stock de nitrate d'ammonium, déclassé et entreposé dans le bâtiment 221 de l'usine chimique AZF, a explosé. Bilan : 31 victimes, 2500 blessés, des dégâts matériels considérables - le site se trouvait dans la banlieue sud de la ville - et un feuilleton judiciaire à rallonge, seulement bouclé en décembre 2019. Reste un souvenir, indélébile., souffle William Prunier, qui portait le maillot toulousain à l'époque., poursuit l'ancien défenseur, resté au TFC malgré la relégation administrative du club en National, quelques mois plus tôt. Cédric Fauré, qui n'était pas encore sous contrat avec les Violets, travaillait comme préparateur de commandes à Colomiers quand l'explosion a eu lieu., se remémore celui qui jouait encore à Balma, au niveau amateur.La séance d'entraînement du jour a logiquement été annulée et la réception d'Angoulême, prévue le lendemain, reportée., rembobine Thibault Giresse, 20 ans au moment des faits.