Vincenzo Italiano, le maestro de Florence

En l’espace de deux ans, Vincenzo Italiano est parvenu à hisser la Fiorentina en finale de Coupe d’Italie et de Ligue Europa Conférence. Des résultats probants qui se caractérisent par une philosophie ambitieuse. Mourir pour ses idées, l’Italien en a fait son mot d’ordre depuis la quatrième division italienne.

Au même titre que les Gian Piero Gasperini, Roberto De Zerbi ou encore plus récemment Raffaele Palladino, Vincenzo Italiano fait partie de ces tacticiens apportant un bol d’air frais au football transalpin. Celui qui développe un football offensif et intense, finalement aux antipodes des traditions tactiques de la Botte. « Les tacticiens comme lui révolutionnent notre football et prouvent que l’on peut gagner sans faire le catenaccio » , résumait de la meilleure des manières Gasperini, « un des modèles » de l’intéressé. Installé sur le banc de la Fiorentina depuis bientôt deux piges, l’ancien milieu de terrain n’a jamais dérogé à ses principes et voit son travail récompensé avec cette finale de Coupe d’Italie face à l’Inter de Simone Inzaghi, ce qui sera une véritable opposition de style. Une identité de jeu que le Mister développe depuis ses débuts dans la profession, en quatrième division.

L’histoire débute à l’été 2017 à Arzignano, modeste bourgade de 25 000 âmes située dans le Vénétie, plus précisément devant une pâtisserie. « Je me présente à lui, je lui parle de notre projet et je lui demande de ne parler à personne de cette discussion. Il m’a donné sa parole, j’ai compris alors que c’était l’homme de la situation » , se remémore Mattia Sefarini à la Gazzetta dello Sport . Le directeur sportif du FC Arzignano, alors pensionnaire de Serie D, est tombé sous le charme du divin chauve. Si Vincenzo Italiano n’a aucune idée de qui est ce jeune homme de 25 ans, ce dernier le connait déjà par coeur, lui qui n’a cessé de l’observer alors que le néo-tacticien dirigeait Vigontina San Paolo, club de la même poule qu’Arzignano en Serie D. Seulement 56 kilomètres séparent les deux patelins, Mattia en profite alors pour multiplier les allers-retours, carnet de notes sous le coude : « Même si Vincenzo n’a pas forcément obtenu de bons résultats (son équipe descendra au niveau régional à l’issue de la saison 2016-2017, NDLR) , j’ai été séduit par le football qu’il développait. Je l’ai observé au moins huit fois avant cette fameuse rencontre devant la pâtisserie. À la suite d

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com