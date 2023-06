information fournie par So Foot • 06/06/2023 à 10:12

Vincent Labrune vise « le milliard d’euros » pour les droits TV de la L1

Saison terminée, on rembobine.

Dans une interview à L’Équipe , publié ce mardi, Vincent Labrune fait le bilan de cette saison 2022-2023. Le président de la LFP a commencé par condamner la bousculade d’un joueur de Rodez par un supporter bordelais, ainsi que l’agression du petit Kenzo à Ajaccio. À propos du refus de certains joueurs de porter le maillot arc-en-ciel, à l’occasion de la journée de lutte contre l’homophobie organisée par la LFP, Labrune a déclaré : « On veut être une ligue moderne, vivante et ouverte d’esprit. La saison prochaine, on sera intransigeants sur cette opération. Il ne s’agit pas de politique ou de religion, mais de non-discrimination. Rien n’est négociable sur ce sujet. » …

GD pour SOFOOT.com