information fournie par So Foot • 27/02/2024 à 16:26

Vincent Labrune et Philippe Diallo sont également conviés à l’Élysée

Le dîner à ne pas manquer.

Vincent Labrune et Philippe Diallo, respectivement président de la LFP et président de la FFF, ont également été conviés aux côtés de Kylian Mbappé au repas organisé à l’Élysée ce mardi soir, selon une information du journal L ‘Équipe . En marge des discussions autour du conflit en Israël et à Gaza, Emmanuel Macron reçoit Tamim ben Hamad Al Thani, l’émir qatari, qui est l’un des principaux acteurs dans la région tentant d’instaurer un cessez-le-feu.…

QF pour SOFOOT.com