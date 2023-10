Vincent Kompany suggère de plafonner le nombre de matchs par saison autorisé pour chaque joueur

Une idée qui mérite qu’on y pense.

Vincent Kompany, entraîneur de Burnley, a suggéré ce jeudi la mise en place d’une limite du nombre de matchs autorisés pour un joueur sur une saison. Une remarque qui fait écho au rapport FIFPRO sur le sujet, qui mettait par exemple en évidence les 72 matchs joués en une saison par Bruno Fernandes. Pour Kompany, une limite de 65 matchs par an serait une bonne chose. Cela permettrait que « plus de matchs soient joués, aux clubs d’être engagés dans plus de compétitions et […] leur bien-être serait pris en compte ». …

CD pour SOFOOT.com