Vincent Kompany : « La VAR, parfois, c’est comme aller au casino »

Casino déloyal.

Burnley a perdu un match clef ce samedi face à Bournemouth, concurrent direct pour le maintien (2-1). Le promu reste donc relégable, avec quatre petits points en dix matchs. Vincent Kompany a de quoi être amer, d’autant plus qu’un but a été refusé à Jay Rodriguez pour hors-jeu après une longue intervention de la VAR dans le money time . « C’est parfois comme aller au casino et miser tous ses jetons sur le noir ou le rouge , a-t-il déploré à l’antenne de la BBC. Je les voyais changer d’angle, tracer des lignes différentes. Parfois la ligne était verte, ce qui signifiait que le joueur est en jeu, et parfois elle était rouge. Le processus me préoccupe. » …

QB pour SOFOOT.com